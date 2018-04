A número 3 Serena é a grande favorita

Quatro jogadoras diferentes venceram os Grand Slams de 2011. Em 2012, esse número caiu para três. Mas essa divisão das glórias dos principais torneios significa pouco diante do que Serena Williams tem feito nas quadras.

A norte-americana venceu 35 de suas últimas 36 partidas. Ela foi campeã em Wimbledon, na Olimpíada de Londres e no Aberto dos Estados Unidos. E forneceu um retrato recente de suas possibilidades ao conquistar o torneio de Brisbane, um dos preparatórios para o primeiro Grand Slam do ano. Serena tem cinco troféus do Aberto da Austrália, mais do que qualquer outra jogadora na era aberta, iniciada em 1968.

A número 3 do mundo revela que sua impressionante sequência de resultados do ano passado se iniciou com um de seus maiores fiascos. Em Roland Garros, ela perdeu para Virginie Razzano, que ocupava então a 111ª posição no ranking da WTA. Foi a única derrota de Serena numa primeira rodada de Grand Slam em 14 temporadas.

Como se não bastasse, ela ainda frisa que sente uma atmosfera especial em Melbourne. "Amo esta torcida. Se há um torneio em que todo mundo torce para mim, é na Austrália."

Victoria Azarenka talvez seja a mais séria adversária de Serena, mas isso não significa muito. A número 1 do mundo perdeu 11 dos 12 jogos que fez contra a norte-americana. A série inclui os cinco jogos que as duas disputaram no ano passado.