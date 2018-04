A Ocean Volvo Race vem ao Brasil A flotilha deixou Auckland, Nova Zelândia, há quatro dias, para a quarta perna da regata de volta ao mundo Volvo Ocean Race e vai navegar 6.700 milhas (12 mil quilômetros) até o Rio. Os oito veleiros que disputam a Fórmula 1 dos mares começam a chegar na Marina da Glória dia 19. São 97 tripulantes e, com eles, o pessoal do apoio de terra e suas oficinas em contêineres, e familiares, cerca de 1.500 visitantes estrangeiros. Alan Adler, diretor-técnico, define a parada no Rio como ?grande atração?, mas admite que a infra-estrutura, incluindo o cais flutuante para os barcos, só será montada após o carnaval, em seis dias. Embora não sejam visíveis, os organizadores garantem que as obras de reforço do cais nobre estão em andamento e a dragagem para que os barcos, com quase 4 metros de profundidade, possam atracar, foi executada. Mas o centro de mídia, o pier flutuante, a praça de alimentação e o bar serão instalados após o carnaval. Os contêineres das equipes, para a manutenção dos barcos, que já estão chegando no Rio, só poderão usar a marina após dia 12. A Prefeitura do Rio investiu R$ 1,2 milhão e a Volvo duas vezes o valor na parada do Brasil. Para representantes da empresa tudo ficará pronto em tempo e o Rio será um bom porto para a prova, que já foi vista por 258 milhões de pessoas (pelo National Geographic) no mundo. Os organizadores acreditam nos atrativos naturais da regata para levar público e mídia à marina. Os veleiros de 60 pés e suas tecnologia de ponta (as velas, por exemplo, são testadas nos túneis de vento da F-1) em campanhas orçadas entre US$ 15 e US$ 20 milhões. As características da prova que largou em Southampton, na Inglaterra, em setembro, e chegará em Kiel, Alemanha, nove meses e 59 mil quilômetros depois. Ou as histórias dos lobos-do-mar, que comem alimentos liofilizados, tomam água dessalinizada, dormem em turnos de quatro horas, vivem com roupas molhadas e sem banho. Esse trecho, na avaliação do pentacampeão mundial da Classe Laser, Robert Scheidt, será ?de sacrifícios?. Observa que os barcos enfrentarão o clima e os ventos inconstantes, icebergs e ondas gigantes. ?É a perna mais difícil da regata e eles terão os piores e os melhores momentos de suas vidas.?