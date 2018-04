A PORTEIRA ESTÁ ABERTA

A primeira medalha do Brasil nas quadras de vôlei veio com a "Geração de Prata", uma equipe que tinha estrelas como Bernard, William, Fernandão, Renan, Amauri, Montanaro e Xandó, entre outros. O segundo lugar nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1984, abriu caminho para o sucesso do esporte no País e cativou crianças que anos depois ajudariam na conquista do primeiro ouro olímpico, em 1992, nos Jogos de Barcelona, com um grupo que reunia atletas como Tande, Marcelo Negrão, Giovane, Maurício, Carlão, Paulão e Pampa, entre outros.

Esse time era comandado por José Roberto Guimarães, que mais tarde levaria a equipe feminina ao bicampeonato olímpico com vitórias em Pequim e Londres. Jogadoras como Jaqueline, Sheilla, Fabi, Fofão, Fabiana e Thaísa entraram para a história.

Do total de nove medalhas olímpicas brasileiras na quadra, destaque ainda para o ouro em 2004, com Giba, Ricardinho, Nalbert, Dante, Gustavo e Serginho, entre outros.