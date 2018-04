A primeira edição aconteceu há 110 anos Organizado atualmente pela Federação Paulista de Futebol (sétima entidade organizadora, no comando desde 1941), o Campeonato Paulista foi o primeiro torneio oficial do Brasil e é realizado ininterruptamente desde 1902. Na primeira edição, há 110 anos, São Paulo Athletic Club, Internacional, Mackenzie, Germânia e Paulistano, fundadores da Liga Paulista de Foot-Ball (LBF), disputaram o título, que ficou com o São Paulo Athletic Club, de um tal de Charles Miller.