A receita para o time voltar A Série B do Brasileiro é bem diferente da divisão de elite. Jogos com mais pegada, marcação cerrada, atletas desconhecidos do público. A diretoria corintiana terá de fazer um novo planejamento para 2008. Assim como fizeram vários clubes que conheceram de perto o rebaixamento. "O Palmeiras passou por uma reformulação total", lembra Jair Picerni, técnico que comandou a equipe alviverde na vitoriosa campanha da Série B, em 2003, um ano após a queda. "Aproveitamos bem os jogadores da base, com uns quatro ou cinco juniores. Eles tinham pouca experiência, mas muita vontade." Picerni acredita que o Corinthians terá dificuldades para repetir a fórmula de sucesso alviverde. Por um simples motivo: o atual time já é repleta de promessas. "Eles apostaram nos jovens antes do tempo, é preciso fazer uma preparação." A Portuguesa demorou bem mais para voltar à Série A (cinco anos). O goleiro Tiago, um dos destaques do time, também dá uma dica para sua ex-equipe (atuou no Parque São Jorge em 2006) não fazer feio na Segundona. "Eles precisam começar do zero." A receita do Atlético-MG, que caiu em 2005 e subiu no ano seguinte: jogadores jovens, motivados e apoio da torcida. "Tivemos um período de dificuldades e os meninos acabaram resolvendo", lembra o técnico Levir Culpi.