A ''''roxa'''' já causa amor e ódio A recém-lançada nova camisa do Corinthians, roxa, divide opiniões e corações. Há quem aprove e quem odeie. "É uma estratégia inteligente e aposto que os torcedores vão gostar", diz o volante Perdigão. "O roxo é a cor da nossa paixão", afirma o vice-presidente de marketing do clube, Luís Paulo Rosenberg. Os próprios torcedores corintianos, entretanto, têm ressalvas quanto à nova camisa, que custará R$ 139,90 e vai ser utilizada pelo time em alguns jogos a partir do mês que vem. "Prefiro a branca ou preta. Roxo é muito estranho??, opinou o estudante Felipe Roger, de 16 anos. No portal estadao.com.br, até ontem à noite, 44% dos internautas reprovaram o visual. No site TimãoWeb também há polêmica. Nas ruas de São Paulo sobram críticas: a vilã é a cor, que destoa das tradições do clube. E sobra gozação: "Parece a camisa do Tabajara". Ou: "Lembra a do Teletubbies Tinky Wink".