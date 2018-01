A situação das obras para os Jogos Pan-Americanos Confira a situação das obras para os Jogos Pan-Americanos, que serão disputados no Rio de 13 a 29 de julho deste ano: As obras do Pan* Local Competição Valor inicial da obra Valor final da obra Previsão parcial para entrega Previsão final de entrega Estágio atual Ginásio do Maracanãzinho Vôlei 17,9 milhões (em 2003) 92 milhões Agosto de 2006 1.ª quinzena de junho Iniciou a montagem das estruturas do teto Estádio do Maracanã Futebol 60 milhões 132 milhões Novembro de 2005 Junho de 2006 A estrutura está pronta. Só faltam os serviços de acabamento, como pinturas e instalação dos placares eletrônicos Parque Aquático Júlio De Lamare Pólo Aquático 6 milhões 6 milhões Agosto de 2006 Agosto de 2006 Está pronto. Faltam os serviços de acabamento, como a pintura Estádio João Havelange Atletismo e futebol 166 milhões (em 2003) 400 milhões Julho de 2005 1.ª quinzena de junho Iniciou a última fase do projeto - obras na pista e campo, além da conclusão da pista de aquecimento Arena multiuso Basquete e ginástica artística 220 milhões (em 2004) 119,1 milhões Julho de 2006 2.ª quinzena de maio Iniciou a última fase de obras Parque aquático Natação, nado sincronizado e saltos ornamentais 206 milhões (em 2004) 74,8 milhões Dezembro de 2006 2.ª quinzena de abril Término da conclusão das obras do teto e início dos serviços de acabamento Velódromo Ciclismo (pista) e patinação de velocidade 24 milhões (em 2004) 9,7 milhões Dezembro de 2006 2.ª quinzena de junho Completou a instalação das estruturas metálicas da cobertura e início da montagem da pista Complexo esportivo Deodoro Hipismo, hóquei sobre grama, pentatlo moderno, tiro esportivo e tiro com arco 76,8 milhões (em 2005) 94 milhões Março de 2007 1.ª quinzena de junho Arquibancadas moldadas na arena de hóquei sobre a grama e 50% das obras no estande de tiro concluídas Estádio de Remo da Lagoa Remo, canoagem de velocidade e esqui aquático 12 milhões 30 milhões Outubro de 2006 2.ª quinzena de maio Construção das arquibancadas Marina da Glória Vela 41 milhões 4 milhões (instalações provisórias) Maio de 2007 1.ª quinzena de julho As obras estão paralisadas por questões judiciais e o Comitê Organizador do Rio trabalha com a hipótese de erguer instalações provisórias Vila Pan-Americana Alojamento dos atletas 245 milhões 336 milhões Janeiro de 2007 2.ª quinzena de maio Urbanização e colocação de móveis nos apartamentos Obs.: * Valores em reais (R$).