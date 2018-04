A tática perdeu

No caso do Corinthians, há uma diferença. Os primeiros quinze minutos do time são sempre de incrível intensidade.

Às vezes, a pressão inicial resulta em vantagem, como contra o Atlético-PR.

Ontem, não. O Corinthians marcou por pressão, dificultou a saída de bola e criou chances de gol. O Atlético-MG resistiu. "Eles vêm com o Serginho, mas não mudam o sistema. O Atlético joga no 4-2-3-1, com Serginho como lateral", disse Tite, momentos antes do apito inicial.

Acertou em cheio. O corintiano que não assiste com frequência ao Atlético pode não ter entendido o que Tite sabia. O lado direito do Galo marcou o Corinthians. O lado esquerdo era o escape.

Pela direita, Serginho, lateral, marcava Émerson, Carlos César, normalmente lateral-direito, jogava na ponta e marcava Fábio Santos. Do outro lado, o Atlético atacava (veja o gráfico) com Bernard, que também marcava Alessandro. Pois foi Bernard quem sofreu a falta que iniciou a jogada do gol do Atlético, concluída com passe de Daniel Carvalho. Alessandro só ganhou de Bernard uma vez, no gol de empate.

O Atlético-MG resistiu, porque planejou. Bernard também pegava a saída de bola de Paulinho, Daniel Carvalho não deixava Ralf avançar. Sem elemento-surpresa, o Corinthians morre.

Esse foi o jogo do ponto de vista tático. A outra parte, defina você. Isso é Curíntia! Ou o destino? O elemento-surpresa foi Adriano que, com todos os seus erros e atrasos, pode ter definido o campeonato. Não nos primeiros quinze minutos. No último instante.