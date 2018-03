A última chance da judoca Priscila A equipe brasileira feminina de judô não vai completa a uma Olimpíada desde 1992, em Barcelona. O grupo comandado pela técnica Rosicléia Campos já tem seis vagas garantidas em Pequim. O último desafio está diante da santista Priscila Marques, que terá a difícil missão de conquistar hoje a medalha de ouro no Torneio Pan-Americano, em Miami. O Brasil soma 35 pontos no ranking da categoria pesado (mais de 78 quilos). Em sexto lugar, Priscila torce contra as representantes de Venezuela (38), Porto Rico (37) e México (36). Três pesos pesados vão para a China. As duas primeiras colocadas deverão ser judocas de Equador (46) e Cuba (41). Se Priscila vencer o Pan, somará 12 pontos (dez pela conquista e mais dois pela participação). "Não queria chegar neste momento e ainda estar brigando para ir à Olimpíada. Mas vou lutar até o fim e espero ganhar um belo presente antecipado de aniversário", disse Priscila, que completa 30 anos no dia 17. Priscila foi a Sydney, no ano 2000, e ficou fora de Atenas exatamente por não conseguir resultado favorável no Pan-Americano da Venezuela. "Penso em Pequim o dia todo e treino demais para alcançar meu objetivo. Nem as dores no joelho direito me tiram a motivação para continuar meus treinamentos", disse a judoca, de 1,76 metro e mais de 100 quilos. Bronze nos Pans de 2007 e 2009 e prata na Supercopa de Hamburgo e na Copa do Mundo de Praga (ambas em 2007), Priscila, que é formada em Educação Física e Fisioterapia, tem a total confiança de Rosicléia Campos. "Ela merece esta vaga por tudo o que fez em sua carreira. Só acho que não era preciso tanto desgaste, pois foram várias as oportunidades", afirmou a treinadora. "Se ela (Priscila) tivesse ganho o Pan do Rio, já estaria garantida desde o ano passado." Além de Priscila, toda a equipe feminina estará em ação no tatame do The James Knight Center, em Miami. Os combates poderão ser acompanhados no site www.usjudo.org. As meninas voltam ao Brasil na segunda e seguem para São Paulo, onde participam de treinos com os homens, no Ibirapuera.