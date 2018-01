A última chance de "Baloubet" Terceiro colocado no ranking da Federação Eqüestre Internacional (FEI), o cavaleiro Rodrigo Pessoa participa nesta sexta-feira (às 23h de Brasília), do segundo dia de provas da final da Copa do Mundo de Saltos, em Las Vegas, Estados Unidos. Montando ?Baloubet du Rouet?, um especialista em provas com picadeiro coberto (indoor), Rodrigo saltará dois percursos idênticos. O cavaleiro carrega a responsabilidade de se manter no pódio ? das cinco edições de que participou (todas com a mesma montaria francesa, que vale mais de US$ 5 milhões), o brasileiro radicado na Bélgica foi tricampeão (entre 1998 e 2000) e vice (2001). A pior colocação foi a do ano passado, na cidade alemã de Leipzig, quando ficou com a terceira colocação. Entre os adversários mais difíceis de Rodrigo Pessoa estão Otto Becker, campeão da Copa do Mundo em 2001, o suíço Markus Fuchs e, principalmente, Ludger Beerbaum, quatro vezes medalhista olímpico e líder do ranking da FEI. O brasileiro poupou ?Baloubet? o máximo que pôde durante o ano passado e a montaria participou de poucas competições nesta temporada. Rodrigo já está treinando com novas montarias, ?Bianca? e ?Lianos?, para os próximos anos.