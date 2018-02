A venda de Breno enche cofres do clube São Paulo recebeu US$ 19 milhões (R$ 33,7 milhões) pela venda do zagueiro Breno ao Bayern Munique, sendo que 20% dos direitos federativos do jogador ainda pertencem ao clube do Morumbi - que também receberá uma porcentagem, se Breno for negociado com outro time. A bolada, porém, não significa que a diretoria vai investir pesado em contratações para 2008.