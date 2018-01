A volta por cima do pugilista Gutemberg Gutemberg Ferreira é um dos inúmeros exemplos dos altos e baixos do boxe. Quarta-feira, o pugilista de 30 anos conquistou seu título mais importante em nove anos de carreira profissional: o Ibero-Americano dos superpenas, ao derrotar, por nocaute técnico, o colombiano Julian Flores, em São Paulo. Mas, para chegar ao triunfo, foi preciso superar momentos difíceis, como a perda do cinturão do Mundo Hispânico, em 1997. Leia mais no Estadão