ABC-RN: Fugir da degola já é motivo de festa Nome: ABC Futebol Clube Fundação: 29/6/1915 Presidente: Judas Tadeu Gurgel End: AV. Dep. Florêncio de Queiroz, s/n - Natal Site: www.abcfc.com.br A pretensão do ABC de Natal, atual campeão potiguar, é continuar na Série B em 2009. Para isso, o time do Rio Grande do Norte conta com sua numerosa torcida, que lotou as arquibancadas do estádio Frasqueirão, ano passado, na disputada da Série C. Com um elenco modesto e bastante reformulado, o alvinegro de Natal tem como principal jogador o experiente Valdir Papel, ex-atacante do Vasco. Quem terá a missão de segurar o ABC na Segunda Divisão do Nacional é Ferdinando Teixeira, técnico de fama na Região Nordeste. TÉCNICO: Ferdinando Teixeira >títulos: Potiguar (12 vezes), Cearense (2) e Alagoano (2ª divisão) >último clube: Ceará ESTÁDIO: Frasqueirão Localização: Rota do Sol, s/n - Natal (RN) Capacidade: 18 mil pessoas Inauguração oficial: 22/1/2006 ELENCO GOLEIROS Paulo Musse, Raniere e Aloísio ZAGUEIROS Ben-Hur, Glauco, Fabiano, Alan, Paulo César, Aciolly e Panda LATERAIS Bosco, Alex Santos, Rogerinho e Vainer MEIO-CAMPISTAS Adelmo, Jean, Jean Carioca, Márcio Hann, Sorato, Marcelinho, Danilo Lopes, Rodriguinho, Éder, Alysson e Dejair Brasília ATACANTES Valdir Papel, Vinícius, Ivan, Rafael Rebelo