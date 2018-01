ABC se une e monta equipe de handebol A cidade de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, ganha a partir desta quarta-feira uma nova equipe de handebol feminino. O novo time é resultado de um convênio entre a prefeitura de São Bernardo, o clube Mesc e o Santo André, clube que tinha o patrocínio da Universidade Metodista. A universidade já trabalhava com o handebol masculino. De Santo André vieram sete jogadoras: Célia da Costa, Fabiana Alvan, Ana Carolina, Caroline de Oliveira, Valéria de Oliveira, Ana Pinheiro e Kátia de Souza. No total, o novo elenco vai contar com 18 atletas, das quais 12 já integraram seleções paulistas ou brasileira. A técnica é Ivonete Sartori, que dirigia o time do Mesc. Um dos destaques do time é Valéria de Oliveira. Ela iniciou carreira no handebol de São Bernardo, onde atuou de 1991 a 2000 e defendeu o Brasil nas Olimpíadas de 2000 na Austrália, e foi campeã Pan-Americana em 1999, no Canadá. Nos dois últimos anos Valéria jogou em Santo André.