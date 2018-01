ABCD promete levar boxeadora ao CAS e quer suspensão de 4 anos por doping Medalhista de bronze no Mundial de Boxe Amador do ano passado, Clélia Costa foi pega em exame antidoping surpresa feito em setembro e, julgada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do Boxe, pegou apenas seis meses de suspensão. A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD), que promoveu o teste surpresa, queria quatro anos de punição à boxeadora de promete recorrer até à Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês), na Suíça.