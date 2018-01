Abel esconde time para tentar confundir gremistas O técnico Abel Braga afirmou que tem três dúvidas para definir o time do Internacional que enfrenta o Grêmio, neste sábado, no Estádio Olímpico, na abertura da final do Campeonato Gaúcho. Além de Rubens Cardoso, contundido, que será substituído por Jorge Wagner se não se recuperar, o técnico tem dúvidas para montar o meio-de-campo, entre Edinho e Perdigão, como volante, e entre Márcio Mossoró e Iarley, na armação. O treinador afirmou, no entanto, que as dúvidas são normais. "São algumas mudanças que podemos usar no jogo. Não temos mistério, a imprensa e a torcida já conhecem nosso time", explicou Abel. O primeiro Gre-Nal que decide o Gaúcho desde 1999 terá uma atração especial para o meia Tinga, revelado no Grêmio e hoje ídolo da torcida do Inter: pela primeira vez ele jogará no Olímpico com a camisa do arqui-rival. Ele admitiu que se trata de um momento especial, mas disse que não se sentirá pressionado. "Só agradeço a Deus pela chance de disputar mais uma decisão", afirmou.