Aberto da Austrália: promessa de nova era O primeiro Grand Slam da temporada de 2006, o Aberto da Austrália, promete marcar uma nova era no tênis. A ITF, a poderosa e rica Federação Internacional, assumiu a responsabilidade de controlar, analisar, julgar e punir os casos de antidoping, tirando de entidades de classe, como ATP - Associação dos Tenistas - a mão branda e materna. O plano é acabar com as nuvens de suspeitas que ameaçam tirar o brilho da modalidade, como o caso de 43 jogadores pegos no antidoping em 2004 sem terem sofrido qualquer punição, e mais recentemente o anúncio de Mariano Puerta, que jogou a final de um Grand Slam, Roland Garros, sob efeito de substâncias proibidas, alcançando uma posição no ranking nada condizente com seu talento. Os jogadores de tênis estão sendo obrigados a verdadeiras maratonas. Jogam excessivamente e o resultado é um número maior de contusões. Por isso, reclamam bastante da atual data do Aberto da Austrália, que começa nessa segunda-feira, sem permitir um bom período de férias, recuperação de treinamentos para quem está interessado em jogar os principais torneios. Em pleno verão australiano, onde as temperaturas não raras vezes superam os 35ºC, o Aberto da Austrália já tem jogo neste domingo à noite - pelo horário de Brasília -, às 23 horas, com transmissão pela ESPN. As lesões tiraram da competição três grandes estrelas: o espanhol Rafael Nadal, com complicações no tornozelo esquerdo, o russo Marat Safin, atual campeão da Austrália, que não se recuperou de uma cirurgia no joelho esquerdo, e André Agassi, o veterano tenista que alegou uma torção no tornozelo para não ir a Melbourne. Sem ter como fugir da responsabilidade, o sempre discreto suíço Roger Federer mantém-se como principal estrela do Aberto da Austrália, mas não sem fazer algumas reclamações. Na sexta-feira falou a um jornal australiano que nesta época do ano gostaria de estar numa praia, freqüentando algum spa e saindo para jantares românticos com sua namorada Mirka Vavrinec. Por sorte, Federer deve ter uma estréia fácil em Melbourne. Vai pegar um wild card (convidado dos organizadores), Denis Istomil, do Uzbesquistão. "Não faço idéia quem seja", admitiu Federer. "Nem sei se é destro ou canhoto." Istomil é destro e teve poucos resultados como juvenil e ganhou o wild card por ter sido campeão do torneio de Taskenk. Federer está no lado da chave do australiano Lleyton Hewitt, o guerreiro sem armas, que esteve na final do ano passado, perdendo para o russo Marat Safin. "Sei que posso encontrá-lo nas semifinais", disse o tenista suíço. "Mas ainda é está muito longe para pensar nisso." Se o torneio masculino está arranhado pelo desfalque de estrelas como Nadal, Safin e Agassi, o lado feminino promete tirar o fôlego de muita gente. Além da volta de Martina Hingis, que terá uma estréia difícil diante da russa Vera Zvonareva, todas as grandes estrelas estarão em ação. A expectativa é de grandes duelos e muitas alfinetadas e provocações, com as antigas intrigas das irmãs Williams voltando à tona, com possíveis reencontro com Hingis, e as críticas das rivais para os gritos e o marketing de Maria Sharapova.