Aberto da Austrália terá ajuda do ´olho eletrônico´ A organização do Aberto da Austrália anunciou nesta quinta-feira que o torneio vai recorrer à ajuda do sistema eletrônica de apoio à arbitragem, que vendo sendo utilizado nos torneios de Masters Series e estreou em torneios de Grand Slam no último US Open. Pelo sistema, que também será utilizado nos Masters de Xangai, no fim deste mês, o tenista tem o direito de desafiar uma marcação da arbitragem e pedir a revisão eletrônica - a cada set, o tenista pode fazer isso duas vezes, e ganha nova oportunidade se tiver razão em sua reclamação. A arbitragem eletrônica, conhecida como "Hawk Eye" ("olhos de falcão"), foi alvo de críticas no Masters Series de Madri, há duas semanas, quando o sistema errou pelo menos duas marcações.