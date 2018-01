Aberto de SP é interrompido pela chuva O Aberto de São Paulo de tênis teve seus jogos prejudicados nesta segunda-feira por causa da chuva que caiu na cidade à partir das 15 horas. O brasileiro André Ghem derrotava com facilidade o argentino Damian Patriarca (6/1 e 3/0) quando teve que parar. O jogo continua nesta terça. Quem conseguiu terminar sua partida foi o gaúcho Franco Ferreiro (242.º do mundo), que não resistiu ao argentino Martin Vassallo Arguello (221 no ranking da ATP) e foi eliminado com a derrota por 2 sets a 1 (parciais de 2/6, 6/2 e 6/2). Da fase classificatória, Alexandre Simoni e Rodrigo Grilli, do Brasil, e Alejandro Fabbri, da Argentina, venceram e estão na chave principal. O argentino Emiliano Redondi - que chegou a ter a partida suspensa também pela chuva - venceu o chileno Jorge Aguillar por 2 sets a 1 (5/7, 6/2 e 7/6) e também garantiu sua classificação. Estréia - Nesta terça-feira, no Parque Villa-Lobos, quem estréia é o cabeça-de-chave e bicampeão do torneio (2001-03), o brasileiro Flávio Saretta, que pega o tunisiano Malek Jaziri (330.º da ATP). A partida começará às 10 horas (com SporTV) e a entrada é gratuita.