Aberto de SP: Saretta joga nesta quinta O tenista brasileiro Flávio Saretta volta a jogar pelo Aberto de São Paulo nesta quinta-feira. Cabeça-de-chave número 2 do torneio e 109.º do ranking da ATP, ele encara o argentino Maximo Gonzalez (212.º no ranking) na quadra central do Parque Villa-Lobos, pelas quartas-de-final do torneio. A partida é a segunda do dia, uma vez que antes, à partir das 11 horas, o também brasileiro Thiago Alves e o argentino Diego Hartfield terminam o jogo interrompido pela chuva, que está com vitória de Alves no primeiro set por 6/2. Ao todo, serão realizados nesta quinta-feira cinco jogos de simples pela fase de quartas-de-final e mais quatro jogos de duplas. O único problema é a chuva que tem caído na cidade de São Paulo, que tem atrapalhado o evento.