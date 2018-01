Abertos de 2005 serão em Botucatu O BCN de Osasco venceu Franca por 86 a 41, hoje, no segundo jogo do torneio feminino de basquete dos 67.º Jogos Abertos do Interior, que estão sendo realizados em Santos. O time, que busca o tetracampeonato na categoria sub-21, enfrenta amanhã Jundiaí, no encerramento da primeira fase. No vôlei, São Caetano confirmou seu favoritismo também na categoria sub-21 e venceu Sorocaba por 2 a 0, com parciais 25/20 e 25/13. Na votação realizada hoje, Botucatu foi escolhida para sediar os Abertos de 2005, somando 53 votos, ante 34 de Americana e 14 de Ribeirão Preto. Ano que vem, a sede será Barretos (a escolha é feita sempre dois anos antes).