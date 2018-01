Abertura de Brasil x Suécia na Davis é adiada para sábado Os primeiros jogos de simples entre Brasil e Suécia pelo playoff da Copa Davis foram adiados para este sábado, mesmo dia em que haverá o jogo de duplas. A decisão foi tomada pelo árbitro-geral do confronto, o alemão Soeren Friemel, depois que voltou a chover em Belo Horizonte, antes que a quadra estivesse pronta para a partida. Assim, Flávio Saretta e Andreas Vinciguerra se enfrentam às 10 horas, horário que estava marcado nesta sexta para o início da partida. Ricardo Mello e Robin Soderling se enfrentam em seguida, e depois haverá o confronto de duplas: Gustavo Kuerten e André Sá enfrentam Jonas Bjorkman e Simon Aspelin. Fortes chuvas caíram nos últimos dois dias em Belo Horizonte, e um engano fez com que atrasasse a entrega da lona que deveria proteger a quadra. Nesta sexta, operários tiveram de reconstruir o saibro, que foi totalmente removido pela chuva, e o primeiro jogo foi adiado para as 15 horas. Chegaram a colocar fogo na quadra, para acelerar a secagem. Mas, como voltou a chover, os jogos acabaram sendo adiados. No domingo, se não houver mudanças na escalação, invertem-se os jogos de simples: Saretta enfrenta Soderling, e Mello pega Vinciguerra. O vencedor disputa o Grupo Mundial, do qual o Brasil está fora desde 2003 - quando, curiosamente, foi eliminado pela Suécia numa derrota por 3 a 2, em Estocolmo.