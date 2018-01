ABN 1 vence mais uma etapa na Volvo Ocean Race O barco holandês ABN Amro 1, comandado pelo neozelandês Mike Sanderson, venceu a quinta etapa da Volvo Ocean Race, que foi disputada entre o Rio de Janeiro e Baltimore, nos Estados Unidos. A embarcação fez o percurso de 5.000 milhas náuticas (9.265 km) ao atravessar a linha de chegada às 18h57 GMT (15h57 de Brasília). A 28 km do ponto de chegada, o veleiro espanhol Movistar, que tem o holandês Bouwe Bekking como comandante, está na segunda colocação. O barco norte-americano Piratas do Caribe ocupa o terceiro posto. Ultrapassado pelo sueco Ericsson, o Brasil 1, comandado por Torben Grael, segue em quinto lugar e deverá completar a etapa na terça-feira. Os tripulantes da embarcação brasileira esperam dificuldades para as últimas milhas, uma vez que terão que passar por uma região de alta pressão, com ventos fracos e instáveis. ?Para atender a um pedido do comandante Torben Grael, subi no mastro para procurar vento. Olhei para todos os lados, apertei os olhos, mas não encontrei nada?, disse o timoneiro André Fonseca. Com o resultado, o ABN Amro 1 conquista a quarta vitória na prova e praticamente assegura o título desta edição da Volvo Ocean Race. O barco já soma 62,5 pontos, 20 a mais que o Movistar. Se as posições dos barcos restantes continuarem inalteradas, o Brasil 1 somará 33 pontos, na quinta colocação.