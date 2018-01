ABN Amro 1 ameaça a liderança dos espanhóis na Volvo Depois de 4 dias e 20 horas de disputa, o barco holandês ABN Amro 1 assumiu a segunda colocação da quinta etapa da Volvo Ocean Race, realizada entre as cidades do Rio de Janeiro e de Baltimore (Estados Unidos), encostando no líder Movistar, da Espanha. Os holandeses estão a uma distância de 28 km dos espanhóis. Já o norte-americano Pirates, após ser ultrapassado pelo ABN Amro 1, ficou muito distante do líder da etapa - 56 km. O Brasil 1 continua na briga pelo quarto lugar. Os brasileiros estão 14 km atrás dos suecos da Ericsson. Veja a classificação da quinta etapa após 4 dias e 20 horas: 1.º Movistar/Espanha - Bouwe Bekking 2.º ABN Amro 1/Holanda - Mike Sanderson 3.º Pirates/Estados Unidos - Paul Cayard 4.º Ericsson/Suécia - John Kostecki 5.º Brasil 1/Brasil - Torben Grael 6.º ABN Amro 2/Holanda - Sebastián Josse