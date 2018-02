ABN Amro 1 assume a liderança na Volvo e abre vantagem Após 8 dias e 12 horas de disputa da quarta etapa da Volvo Ocean Race, realizada entre as cidade de Wellington (Nova Zelândia) e Rio de Janeiro, o barco holandês ABN Amro 1, navegando numa média de 40km/h, assumiu a liderança e abriu 46km de vantagem sobre o segundo colocado, o norte-americano Pirates. Com a entrada de ventos fortes, todas as embarcações - exceção ao ABN Amro 2 que teve problemas com a vela principal do barco - estão conseguindo cumprir o percurso mais rápido do que o previsto. Se os ventos aumentarem, os barcos poderão quebrar o atual recorde mundial de velocidade, atingido em 11 de janeiro deste ano pelo espanhol Movistar, que percorreu 1.043km em 24 horas. O barco Brasil 1 continua em quarto lugar. O ABN Amro 2, último colocado, ainda não conseguiu reparar a vela principal e a diferença para o líder da etapa já é de 356 km. Confira a classificação após 8 dias e 12 horas: 1.º - ABN Amro 1 (HOL) - Mike Sanderson 2.º - Pirates (EUA) - Paul Cayard 3.º - Movistar (ESP) - Bouwe Bekking 4.º - Brasil 1 (BRA) - Torben Grael 5.º - Ericsson (SUE) - Neal Mc Donald 6.º - ABN Amro 2 (HOL) - Sebastián Jossé