ABN Amro 1 está perto de nova vitória na Volvo Ocean Race O barco holandês ABN Amro 1 estava a apenas 85 quilômetros da chegada da quinta etapa da Volvo Ocean Race, em Baltimore, na costa leste dos Estados Unidos, segundo boletim divulgado na manhã desta segunda-feira pela organização da prova. Às 9 horas, pelo horário de Brasília, a embarcação holandesa tinha 65 quilômetros de vantagem para o espanhol Movistar, que desde o início da semana passada buscava uma aproximação com o líder, mas não teve sucesso. Mesmo assim, o Movistar deve assumir o segundo lugar na classificação geral. Os dois barcos ocupavam a Baía de Chesapeake, estuário famoso por ser o ponto onde desembocam mais de 150 rios norte-americanos. O local foi palco de uma importante batalha na Guerra da Independência norte-americana, no fim do século 18. Segundo o relato da organização, a madrugada de segunda-feira teve chuva intensa por toda a noite, acompanhada de trovões e relâmpagos, e também de muito vento, em contraste com o pouco vento encontrado durante a travessia do Caribe. O Brasil 1 segue na quinta posição, e, segundo os cálculos da organização, deve chegar a Baltimore, ponto final da quinta etapa, por volta das 8 horas desta terça, pelo horário de Brasília. Classificação parcial da quinta etapa 1 - ABN Amro 1/HOL - 9.183 quilômetros 2 - Movistar/ESP - a 65 quilômetros 3 - Piratas do Caribe/EUA - a 405 quilômetros 4 - Ericsson/SUE - a 501 quilômetros 5 - Brasil 1/BRA - a 528 quilômetros 6 - ABN Amro 2/HOL - a 568 quilômetros