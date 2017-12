ABN Amro 1 lidera 6ª etapa da Volvo; Brasil 1 cai para sexto O barco holandês ABN Amro 1 tomou a liderança da sexta etapa da Volvo Ocean Race durante a madrugada desta segunda-feira, enquanto o Brasil 1, que liderava a parcial divulgada na noite de domingo, caiu para a sexta - e penúltima - posição. O barco holandês conseguiu assumir a ponta depois da entrada em mar aberto, na saída da Baía de Chesapeake. A etapa vai até Nova York, e a chegada deve acontecer nesta terça-feira. Os barcos seguem mais perto da costa por causa das condições climáticas, com vento forte no sentido noroeste e mar agitado, com ondas altas. "Atacamos forte para tentar deixá-los para trás no mar aberto, mas as condições de vento os favoreceram", disse o navegador Bouwe Bekking, do espanhol Movistar, que estava em terceiro na parcial de domingo e caiu para a quarta posição. Confira a classificação parcial, após 19 horas de regata: 1. ABN Amro 1/HOL - 335 km percorridos 2. Ericsson/SUE - a 4 km 3. Piratas do Caribe/EUA - a 7 km 4. Movistar/ESP - a 9 km 5. Brunel/AUS - a 22 km 6. Brasil 1/BRA - a 24 km 7. ABN Amro 2/HOL - a 46 km