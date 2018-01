ABN Amro 1 se mantém na liderança da 4ª etapa da Volvo Após 16 dias e 12 horas, o barco holandês ABN Amro 1, comandado pelo neozelandês Mike Sanderson, se mantém na liderança da quarta etapa da Volvo Ocean Race, disputada entre as cidades de Wellington (Nova Zelândia) e Rio de Janeiro. A distância do ABN Amro 1 para o segundo colocado, o norte-americano Pirates, aumentou nas últimas 24 horas para 90km. A outra embarcação holandesa, o ABN Amro 2, está em terceiro. Já o Brasil 1 permanece na quarta posição, a 203km do líder. Entretanto, nas próximas horas os competidores devem enfrentar dificuldades, pois um sistema de altas pressões - o anticiclone de Santa Elena - deve provocar mudanças no clima e a frota pode voltar a se agrupar. Faltam cerca de 1.400km para o ABN Amro 1 chegar ao Rio de Janeiro. Classificação da Volvo após 16 dias e 12 horas: 1.º ABN Amro 1/HOL - Mike Sanderson 2.º Pirates/EUA - Paul Cayard 3.º ABN Amro 2/HOL - Sebastián Jossé 4.º Brasil 1/BRA - Torben Grael 5.º Ericsson/SUE - Neal Mc Donald 6.º Movistar/ESP - Bouwe Bekking