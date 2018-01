ABN AMRO 1 segue na frente e está a um dia de Miami Os veleiros ABN Amro 1 e Movistar já estão a um dia de Miami, ponto de chegada da quinta etapa da Volvo Ocean Race. O holandês ABN Amro 1, comandado pelo neozelandês Mike Sanderson, segue na liderança, a menos de 300 milhas (540 Km) de Miami e segue agüentando os ataques do espanhol Movistar, agora a somente 38 milhas (70 Km) do líder. O ABN Amro 1 está a cerca de 200 Km a leste do cabo Hatteras na costa da Carolina do Norte, e a 180 milhas da entrada da temível baia de Chesapeake, que leva ao porto de Baltimore. Mesmo com clima desfavorável, os dois veleiros superaram com facilidade o famoso Triângulo das Bermudas, quando a vantagem dos holandeses chegou a 60 milhas (111 Km). Mas o navegador do Movistar, Andrew Cape, desenhou um plano de ataque virando mais a oeste que o adversário e a estratégia deu certo, diminuindo a vantagem holandesa. O Piratas do Caribe aumentou sua velocidade nas últimas horas e segue em terceiro a quase 230 milhas (425 Km) do líder. A cerca de 100 milhas (185 km) estão os suecos do Ericsson e os brasileiros do Brasil 1, em quarto e quinto lugares respectivamente. A classificação geral provisória da etapa Rio de Janeiro/Baltimore, com distância de 5.000 milhas (9.265 Km)após 13 dias e 22 horas é a seguinte: 1.º - ABN Amro 1 (HOL) 4720 milhas(8.746 Km) 2.º - Movistar (ESP) a 35 milhas do líder (65 Km) 3.º - Piratas do Caribe(EUA) a 228 milhas(416 Km) 4.º - Ericsson (SUE) a 328 milhas(606 Km) 5.º - Brasil 1 (BRA) a 333 milhas(616 Km) 6.º - ABN Amro 2 (HOL) a 354 milhas(655 Km)