ABN Amro 1 vence e Brasil 1 fica em quarto no Rio Favorito o veleiro brasileiro Brasil 1 sofreu uma punição por causa de um problema numa das velas e terminou em quarto lugar a regata in-port da Volvo Ocean Race, no Rio, disputada neste sábado. O barco holandês ABN Amro 1, que lidera a classificação geral, foi quem venceu a prova. Com a vitória, o Holanda 1 chegou aos 52,5 pontos na classificação geral e ampliou a vantagem para o vice-líder Movistar, da Espanha, que terminou a regata deste sábado na segunda posição. Na terceira posição ficou o sueco Ericsson, que conquistou dois 2,5 pontos, totalizando 23,5. Confira a classificação geral: 1.º - ABN Amro 1, 52,5 pontos 2.º - ABN Amro 2, 36,5 3.º - Piratas do Caribe, 31,5 4.º - Movistar, 31 5.º - Brasil 1, 28,5 6.º - Ericsson, 23,5 7.º - Brumel, 11,5.