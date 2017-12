Absolvição de Fabiane gera polêmica A Confederação Brasileira de Atletismo resolveu contra-atacar. Depois da chuva de críticas recebidas por causa da absolvição da atleta Fabiane do Santos no julgamento sobre seu caso de doping, a CBAt está defendendo seu Tribunal de Justiça. Na segunda-feira à noite, o STJ da CBAt tomou uma decisão polêmica ao liberar a meio-fundista que pela segunda vez havia sido pega em exame antidoping ? desta vez no Troféu Brasil do ano passado ?, com taxa além do limite tolerado do hormônio masculino testosterona, estabelecido na legislação internacional como 4 nanogramas por mililitro de sangue. Na primeira mostra de Fabiane, o nível era de 25 nanogramas. Leia mais no Jornal da Tarde