Acaba greve e obra no Beira-Rio é retomada Depois de um dia de greve, os operários voltaram ontem a trabalhar na obra de reforma do Estádio Beira-Rio, uma das sedes da Copa de 2014. Eles aceitaram a proposta de reajuste de 8%, proposto pela construtora Andrade Gutierrez, e mais um porcentual a ser negociado em maio. Os trabalhadores pediam reajuste de 15%. No Recife, o balanço divulgado ontem apontou que a construção da Arena Pernambuco atingiu agora em janeiro 83,6% das obras concluídas. A previsão de inauguração é no dia 14 de abril. Em Salvador começou o plantio do gramado na Arena Fonte Nova.