Acasuso e González vencem e vão às oitavas em Hamburgo Jose Acasuso foi o único tenista argentino a se classificar para as oitavas-de-final do Masters Series de Hamburgo, ao derrotar o croata Ivan Ljubicic, cabeça-de-chave número 3, por 2 sets a 0 (parciais de 6/3 e 6/0). Os compatriotas Gastón Gaudio e Juan Mónaco haviam sido eliminados nos primeiros jogos do dia, assim como o brasileiro Flávio Saretta. A outra esperança sul-americana no torneio é o chileno Fernando González, sétimo pré-classificado, que precisou de três sets para eliminar o eslovaco Dominik Hrbaty: 6/7 (4/7), 6/1 e 6/3. Nos outros jogos do dia, o norte-americano James Blake eliminou o britânico Andy Murray, com um duplo 6/3, enquanto o francês Sebastien Grosjean passou pelo italiano Filippo Volandri, em dois sets equilibrados: 7/5 e 7/6 (7/4).