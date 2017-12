Acasuso e Stepanek vencem e fazem semifinal em Hamburgo O argentino Jose Acasuso venceu o espanhol Fernando Verdasco por 2 a 1 (6/1, 6/7 (6/8) e 6/3), na manhã desta sexta-feira, e se classificou para as semifinais do Masters Series de Hamburgo. Seu adversário será o checo Radek Stepanek, que eliminou nas quartas-de-final o bielo-russo Max Mirnyi em dois sets, parciais de 7/6 (7/5) e 6/1. A outra semifinal do torneio será definida à tarde. O vencedor do duelo entre os espanhóis Tommy Robredo e David Ferrer enfrenta quem se classificar na partida entre o croata Mario Ancic e o russo Nikolay Dadydenko. Quinto Masters Series do ano, o torneio de Hamburgo acabou vitimado pelo excesso de competições seguidas na terra batida em preparação para o Aberto de Roland Garros, que começa no dia 28 de maio. Ficaram de fora, entre outros, os dois primeiros do ranking mundial, Roger Federer e Rafael Nadal, extenuados após a final de mais de cinco horas no Masters Series de Roma, que terminou com a vitória do espanhol.