Achando os culpados

É pessoal, os torcedores dos outros times devem estar soltando rojões até agora. Já os corintianos, sofrendo com um profundo sentimento de tristeza. Um aperto no peito que nem mesmo os mais competentes psicólogos saberiam explicar. De qualquer forma, é o momento exato de pensar em ressurgimento. Imaginar - ou até consultar - a amargura que sentiram os rivais palmeirenses e tentar reencontrar o caminho da alegria. O torcedor, maior prejudicado com esse rebaixamento, tem de entender que nenhum dos jogadores que estiveram em campo ontem em Porto Alegre teve culpa nesse desastre. Qualidade individual à parte, o que me pareceu inegável foi a entrega que todos tiveram ao longo dos 90 minutos. Tiveram a honra de lutar nos últimos jogos. Se é para achar culpados, sou capaz de citar um amontoados deles. Em primeiro lugar, sem dúvida, o ex-vice-presidente Nesi Cury, que fazia do Parque São Jorge um verdadeiro feudo. Depois, o incompetente ex-presidente Alberto Dualib, que só fez lambança, afundando o clube em dívidas e montando esse time fraco atual. Tem também o tal do Kia e o Renato Duprat, que sugaram o clube enquanto puderam e se mandaram. Isso sem contar a cambada de diretores e conselheiros que defendiam com unhas e dentes a administração do Dualib. Alguns deles até continuaram na chapa do Andrés. E aqueles advogados que fizeram tantos negócios obscuros e acabaram tirando o Nilmar do Corinthians? Todos eles estão sumidos agora. Ninguém dá as caras. O pior é que muitos deles, incluindo os primeiros citados, deveriam estar mofando atrás das grades. Para mim até os jogadores contratados pela MSI, que não cumpriram seus contratos e pularam do barco, têm uma parcela de culpa. * * * * * Essa queda para a 2ª divisão é lamentável para o Corinthians e para sua torcida. Quer dizer, principalmente para a nação corintiana, que tem aparecido o tempo inteiro na mídia chorando e sofrendo. Mas e agora? O que fazer? Acho que a nova diretoria tem de reformular o clube inteiro, começando por um levantamento completo de toda maracutaia da diretoria anterior e remontar o time. Tem que se pegar o exemplo de outros clubes que já caíram, como o próprio Palmeiras, o Botafogo e o Grêmio, e se reestruturar. O Corinthians vai disputar a Segundona em 2008 e vai retornar à elite. Só espero que volte fortalecido com tudo isso. * * * * * O que aconteceu ontem no Palestra, hein? Foi uma vergonha perder uma classificação tão fácil como a que se desenhava. E ainda jogando com a casa cheia. Parecia até que quem estava disputando uma vaga na Libertadores era o Atlético-MG. O Palmeiras ficou apático em boa parte do jogo. Sentiu demais os gols do Galo. Na minha opinião, além de qualidade, faltou espírito de decisão a boa parte dos jogadores. Agora não adianta ficar choramingando. O que a diretoria tem de fazer é repensar a montagem do elenco para ano que vem. A dor está longe da que o rival teve. Mas que essa desclassificação doeu, doeu. * * * * * A saudação especial da semana vai para o são-paulino Paulo, vice-presidente das Lojas Marisa. Estive com ele recentemente em Campinas e como não poderia ser diferente, o executivo-torcedor se mostrou muito feliz com a campanha do campeão São Paulo. A expectativa é que para 2008 chegue o tetra da Libertadores. Favorito o Tricolor já é desde agora. COLABOROU RENATO NALESSO