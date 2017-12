Acidente afasta Mário Sabino do judô Um acidente doméstico, ocorrido na noite de terça-feira, deixará o judoca Mário Sabino fora das competições durante o primeiro semestre de 2005. Poucas horas depois de ter chegado do Azerbaijão, onde participou do Mundial Militar de Judô e empatou com o representante da Holanda, o medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de São Domingos, que mora em Bauru, tentou consertar um defeito no motor do seu automóvel e teve os dedos médio e indicador da mão esquerda cortados pela polia. Ele precisou ser operado para a recomposição de ligamentos e permanecerá em recuperação por três ou quatro meses. Embora ainda não haja definição sobre o calendário do primeiro semestre do próximo ano, Sabino tem a certeza de que estará fora, assim como também não terá condições de participar do Circuito Europeu. O judoca participou das competições no Azerbaijão com a equipe do Exército Brasileiro. Vencedor nos jogos de 2000 e 2001, nesse ano ele não teve a mesma sorte, pois machucou o pescoço durante a luta.