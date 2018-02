Acidente de Daiane pára o trânsito A ginasta Daiane dos Santos sofreu um acidente de automóvel na manhã desta quinta-feira, em Porto Alegre. Ela colidiu o Ford Ka que dirigia contra um Fiesta na esquina da avenida Campos Velho com a rua Santa Clara, na zona sul da cidade. As pessoas que estavam nos carros não se feriram, mas tiveram de ficar esperando a vistoria de suas seguradoras e um guincho. Isso fez com que Daiane fosse reconhecida e se formasse uma aglomeração de pedestres e motoristas pedindo autógrafos à atleta. Daiane está de férias em Porto Alegre, onde moram seus pais. Ela vai descansar alguns dias numa praia gaúcha. Antes, aproveita para rever amigos e participar de atividades sociais. Nesta quinta-feira, Daiane chegou de helicóptero, vestida de Papai Noel, ao Estádio Santa Rosa, em Novo Hamburgo, para atrair mais público a uma partida de futebol beneficente. Apesar do calor das roupas e da barba, Daiane teve paciência para tirar fotos ao lado de crianças, adolescentes e até de soldados da Brigada Militar e do técnico Mano Menezes, que também se disse fã da campeã mundial de ginástica no solo.