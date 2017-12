Acidente deixa esquiador paraplégico O esquiador suíço Silvano Beltrametti ficou paraplégico depois de sofrer uma violenta queda, neste sábado, quando disputava uma prova da Copa Mundial de esqui alpino, em Val-d´Isère, na França. Segundo a Federação Suíça de Esqui, o atleta de 22 anos teve lesões na coluna, entre a sétima e oitava vértebras, e na medula, o que provocou a paralisação dos membros inferiores. Beltrametti está internado na UTI do hospital universitário de Grenoble e ainda tem hemorragia interna próxima ao pulmão. O assessor de imprensa da equipe suíça assegurou que o esquiador não corre risco de morte. Este não é o primeiro acidente grave ocorrido com atletas de ponta do esqui nos últimos tempos. Em 31 de outubro, a francesa Regine Cavagnoud, campeã mundial da categoria supergigante, morreu quando treinava na Áustria. O austríaco Herman Maier, considerado o melhor esquiador do mundo, com dois tíulos olímpicos, dois mundiais e três da Copa do Mundo, está afastado por causa de um acidente de motocicleta, em agosto, que o deixou com graves lesões na perna direita. Os também austríacos Hannes Trinkl e Werner Franz e alemão Florian Eckert se machucaram treinando e continuam em recuperação.