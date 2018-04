Acidente em Atenas mata 7 estudantes O Comitê Organizador dos Jogos Paraolímpicos de Atenas decidiu cancelar a parte artística da cerimônia de encerramento, que será realizada nesta terça, após um acidente que matou sete adolescentes - quatro homens e três mulheres - e deixou três gravemente feridos, devido ao choque de um ônibus escolar, que levava alunos e professores para assistirem à decisão da medalha de ouro do futebol de 7 entre Brasil e Ucrânia, com um caminhão. O governo grego decretou que na quarta-feira seja estabelecido luto nacional. O primeiro-ministro Costas Caramanlis cancelou todas as suas atividades programadas para esta segunda, inclusive seu comparecimento ao Estádio Olímpico para a cerimônia de entrega de medalhas. "A cerimônia de encerramento terá a entrada dos atletas, o discurso do presidente do Comitê Paraolímpico Internacional, Philippe Craven, a passagem da bandeira para os organizadores de Pequim-2008 e a tocha olímpica será apagada", anunciou um comunicado oficial do Comitê Organizador dos Jogos. Antes do início de todas as competições disputadas ontem foi respeitado um minuto de silêncio em memória dos adolescentes mortos. O acidente aconteceu 9h45 locais (3h45 de Brasília), na cidade de Kamena Vourla, a 170 quilômetros ao norte de Atenas, em uma das rodovias mais perigosas da Grécia. O ônibus, que conduzia 37 alunos, quatro professores e o motorista, se chocou contra um caminhão que vinha na contramão da estrada.