Acidente em construção de estádio nos EUA mata um operário

Um acidente durante a construção de um estádio em Minneapolis, nos Estados Unidos, deixou um operário morto nesta quarta-feira. Em meio às obras da nova arena do Minnesota Vikings, da NFL (principal liga de futebol americano do país), dois operários caíram quando faziam um trabalho no teto.

De acordo com comunicado oficial divulgado pelo Vikings, os trabalhadores faziam uma instalação na parte norte do teto do estádio quando caíram. O time não explicou como aconteceu a queda nem revelou a identidade dos trabalhadores, mas confirmou que um deles morreu e o outro encontra-se internado em estado grave.

"Hoje, por volta das 7h45 (local) na construção do Estádio U.S. Bank, dois trabalhadores sofreram ferimentos quando caíram enquanto trabalhavam no teto da parte norte do prédio. Ambos receberam atendimento médico imediato no local e foram transportados ao hospital. Um dos trabalhadores morreu e o segundo está em sérias condições. Todo o trabalho do projeto foi interrompido", diz a nota.

Nas próximas horas, os dirigentes do Vikings e da construtora responsável pelo projeto devem dar entrevistas para conceder maiores detalhes. O estádio tem previsão de entrega para o fim de 2016 e custará mais de US$ 1 bilhão.