Acidente no salto mata jovem atleta O atleta Kevin Dare, de 19 anos, da Universidade da Pennsylvania, Estados Unidos, morreu após bater a cabeça contra o piso em uma queda na prova do salto com vara. Kevin disputava o Big Ten, um torneio de atletismo indoor em Minnesota, quando caiu fora da área do colchão, onde se apóia a trave. Morreu a caminho do hospital. Em Lievin, França, a russa Svetlana Feofanova abaixou em um centímetro seu próprio recorde mundial do salto com vara em pista indoor, com a marca de 4,74 metros.