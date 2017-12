Acidente tira triatleta do Ironman A triatleta santista Nelma Raizer (Memorial) já se recupera em casa, depois do acidente sofrido na última sexta-feira, na Avenida Siqueira Campos (Canal 4), quando ia de bicicleta para o treino de natação. Atropelada por um carro, ela teve uma fratura exposta no tornozelo esquerdo, com rompimento total dos ligamentos. Apesar de apresentar boa recuperação, depois da delicada cirurgia a que foi submetida na Santa Casa de Santos, Nelma lamenta não poder participar do Ironman do Havaí, marcado para o dia 6 de outubro, já que era a única atleta da Baixada Santista a participar da competição internacional. "Vai ser muito triste ver a prova de longe, ainda mais sabendo que seria uma das duas mulheres brasileiras na disputa", afirmou hoje, lembrando que esta seria a sua sétima participação na prova. Com 42 anos de idade, a triatleta acumula, entre vários títulos, o bicampeonato brasileiro de ciclismo na categoria contra o relógio.