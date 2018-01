Acidentes marcam regata em Sydney Como reza a tradição, a regata Sydney-Hobart teve um início acidentado, nesta quinta-feira. Após a largada, um homem do Trumpcard caiu na água, depois do choque do veleiro com o Loki ? ambos saíram da regata. Depois, o Peugeot Racing atingiu o Valheru, que também teve um homem jogado ao mar. Os líderes são o Alfa Romeo e o Canon Leopard.