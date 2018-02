Acompanhe ao vivo a disputa da 83.ª edição da São Silvestre

A edição número 83 da São Silvestre conta com um número recorde de inscritos. Ao todo, são 20 mil competidores, cinco mil a mais do que em 2006. Eles terão de percorrer 15 km. No masculino, os favoritos são o brasileiro Frank Caldeira e o queniano Robert Cheruyiot. No feminino, os destaques ficam para a queniana Alice Timbilili e as brasileiras Lucélia Peres, Marizete Rezende e Maria Zeferina Baldaia. Veja também: Confira os 15 km do percurso da São Silvestre Feminino Masculino 15 km - Queniana Alice Timbilili cruza a faixa na Avenida Paulista e vence a São Silvestre no feminino. Brasileira Marizete Zeferina Baldaia chega em segundo 13,7 km - Na subida da Avenida Brigadeiro Luís Antônia, brasileira Marizete de Paula Rezende segue atrás da queniana Alice Timbilili, que tenta aumentar o ritmo 13 km - Brasileira Marizete de Paula Rezende se recupera e está apenas 15 metros atrás da queniana Alice Timbilili 12 km - Diferença da queniana Alice Timbilili para a brasileira Marizete de Paula Rezende é de 50 metros 11 km - Queniana Alice Timbilili se aproxima do final da Avenida Rio Branco. Se vencer, será a sexta vitória na história do Quênia no feminino 9,2 km - Alice Timbilili diminui o ritmo (14km/h), mas segue tranquila na liderança. Ela está na Avenida Rudge 8,5 km - Alice Timbilili continua a se distanciar das rivais, com um ritmo impressionante 7 km - Com um ritmo de 17km/h, queniana Alice Timbilili abre distância do pelotão de elite. Atrás dela, aparece a brasileira Maria Zeferina, 32 metros atrás 5 km - Queniana Alice Timbilili está na liderança, seguida pela brasileira Maria Zeferina Baldaia. Elas estão no Elevado Costa e Silva 3 km - Grupo de elite percorre Avenida Ipiranga. Brasil e Quênia buscam a sexta vitória na São Silvestre no feminino 2 km - Queniana Alice Timbilili e brasileira Marily dos Santos vão para a ponta 1 km - Brasileira Marluce Borges puxa a fila. Temperatura é de 30ºC, com 40% de umidade relativa do ar 0 km - Começa a disputa da prova feminina da São Silvestre. Largada acontece em frente ao Masp 15 km - Queniano Robert Cheruiyot vence a disputa (tempo de 45min58) . É o terceiro título do atleta, que já levou a disputa em 2002 e 2004. Em segumdo lugar chega o também queniano Patrick Ivuti 14 km - Queniano Robert Cheruiyot está lado a lado com a queniana Alice Timbilili, que lidera no feminino 13,5 km - Queniano Robert Cheruiyot segue na liderança da disputa, seguido por Patrick Ivuti 11 km - Robert Cheruiyot diminui um pouco o ritmo, mas mantém grande vantagem sobre o também queniano compatriota Patrick Ivuti 10 km - Queniano Robert Cheruiyot tem cerca de 120 metros de vantagem para o compatriota Patrick Ivuti 8,5 km - Em busca do terceiro título, queniano Robert Cheruiyot mantém ritmo de 20km/h 7,5 km - Na metade da prova, queniano Robert Cheruiyot tenta abrir vantagem para o pelotão 6 km - Brasileiro Franck Caldeira, campeão em 2006, tenta se aproximar dos quenianos Robert Cheruiyot e Kipromo Mutai 5 km - Quenianos Robert Cheruiyot e Kipromo Mutai começam a encostar em Eder 4 km - Brasileiro Eder Uilliam Oliveira continua na ponta, com cerca de 20km/h 3 km - Brasileiros Eder Uilliam Oliveira e Roberto Rodrigues Oliveira puxam a fila 1 km - Atletas já se aproximam da Rua da Consolação. Na Avenida Paulista, populares largam para a disputa 0 km - Começa a disputa da prova masculina da São Silvestre. Largada acontece em frente ao Masp