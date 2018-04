Acompanhe o que de melhor aconteceu no fim de semana esportivo

O fim de semana no mundo esportivo foi agitado. Isso não se deve apenas aos campeonatos estaduais pelo Brasil, que entram na reta final. No futebol internacional, os torneios nacionais também começam a pegar fogo e esboçar os primeiros campeões. Eventos-teste do Rio 2016, vôlei e boxe também foram destaques.

Campeonato Paulista

No Campeonato Paulista, os quatro grandes acabaram se classificando, mesmo que com mais ou menos dificuldade. O Corinthians venceu o Novorizontino em casa. Palmeiras e Santos também triunfaram e garantiram os primeiros lugares de seus respectivos grupos. A exceção ficou por conta do São Paulo, que perdeu para o São Bento e terminou a primeira fase no 2º lugar do Grupo C.

Campeonato Carioca

Mesmo com a penúltima rodada da Taça Guanabara, que definirá os semifinalistas do Campeonato Carioca, o assunto acabou sendo outro no futebol do Rio de Janeiro. Fred, do Fluminense, pode estar de saída do clube após discussão com Levir Culpi. Mesmo assim, a equipe acabou vencendo o Volta Redonda por 2 a 0. Vasco, Flamengo e Botafogo também venceram.

Campeonato Inglês

O Campeonato Inglês da atual temporada parece cada vez mais decidido em favor do modesto Leicester City. A grande surpresa do futebol europeu venceu mais uma, desta vez do Sunderland, e continua com 7 pontos de folga. O Tottenham, vice-líder, também venceu, ao passar por cima do Manchester United.

Campeonato Espanhol

Acredite: o Campeonato Espanhol, que parecia decidido para o Barcelona, voltou a ficar em aberto. No sábado, Real e Atlético de Madri venceram seus jogos, enquanto o Barça tropeçou e perdeu para a Real Sociedad: 1 a 0.

Superliga de Vôlei

A Superliga Masculina de Vôlei conheceu seu novo-velho campeão: o Cruzeiro, que faturou o troféu pela 3ª vez consecutiva. Em Brasília, os mineiros venceram o Campinas por 3 sets a 1.

Eventos-teste

O Rio de Janeiro se prepara para receber uma série de eventos-teste da Olimpíada no mês de abril. O primeiro deles foi o da maratona, vencido pelo baiano Márcio Barreto Silva. Marilson dos Santos, recuperado de lesão, marcou presença na prova.

Boxe

Ainda na noite de sábado, em horário tradicional para as grandes lutas de boxe, o filipino Manny Pacquiao pode ter feito sua última luta como profissional. Ele conseguiu uma vitória contundente sobre Timothy Bradley, em Las Vegas, e recuperou o cinturão da Organização Mundial de Boxe.