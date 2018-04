Acordo encerra greve de operários nas obras da Rio-2016

A greve de operários que atuam nas obras de equipamentos esportivos e de acessibilidade da Olimpíada do Rio, iniciada na segunda-feira, terminou nesta quarta, após audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-1), na capital fluminense. As atividades nos canteiros de obras devem ser retomadas nesta quinta-feira.

O Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada (Sinicon) e o sindicato dos trabalhadores da categoria (Sintraicp) chegaram a consenso com base em proposta apresentada pela procuradora do Trabalho Deborah Felix, na audiência de conciliação presidida pela desembargadora Edith Maria Corrêa Tourinho.