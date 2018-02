Acosta e Chicão podem ser anunciados hoje

O Corinthians pretende anunciar nos próximos dias dois reforços para o time: o atacante uruguaio Acosta, do Náutico, um dos destaques do Brasileiro, e o zagueiro Chicão, do Figueirense. O técnico Mano Menezes já teria dado seu aval para a contratação dos atletas. Empresários tentavam fechar as transações ontem à noite. A ordem do presidente Andrés Sanchez é fechar o elenco o mais rapidamente possível. O lateral-esquerdo Gustavo Nery já está tratando de buscar novos ares. Seu empresário o ofereceu ao Sporting, de Portugal. Ainda não está fechada a transação, mas o jogador quer de todas as maneiras atuar fora do Brasil. Ontem o Flamengo anunciou que não renovará o contrato do meia Roger. Isso criará uma divisão na diretoria. Embora vários acreditem que o meia não deve mais jogar no Corinthians, há os que consideram desperdício não utilizar o talento do jogador, que ainda tem vínculo com o clube. Empresários continuam oferecendo atletas ao Corinthians. A proposta de ontem que chamou mais a atenção dos dirigentes corintianos foi a de um zagueiro que defende a seleção sub-20 do Chile. O goleiro Felipe quer mesmo ficar no Corinthians, mas não abre mão de um bom aumento nos seus salários para disputar a Série B. Foi o próprio presidente Andrés Sanchez quem já prometeu ao goleiro que o seu salário, de R$ 30 mil, será dobrado para R$ 60 mil. Em compensação, seu contrato será prorrogado de 2011 para 2012. Mano Menezes quer o jogador. Repercutiu entre diretores do Corinthians a faixa que os moradores do prédio onde moram Zelão e Fábio Ferreira colocaram em protesto contra os jogadores. A faixa é agressiva e direta. ''''Zelão e Fábio Ferreira. Chega de bagunça nas madrugadas, queremos dormir. Nosso prédio não é bordel.'''' Os dois moram na zona leste, próximo ao Parque São Jorge. Não foi a primeira vez que os vizinhos reclamaram dos jogadores. O protesto pode dificultar a permanência da dupla no clube para 2008.