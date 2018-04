Acosta sofre acidente de carro no Recife O atacante Acosta, do Náutico, teve traumatismo craniano leve e corte na nuca na madrugada de ontem, ao bater com seu veículo em outro carro no bairro de Afogados, no Recife. Atendido no Hospital Português, o vice-artilheiro do Brasileiro (19 gols) passou 12 horas na UTI. Ele deve receber alta em dois dias.