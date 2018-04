Acusado de pedofilia promete ir à Justiça

O ex-gerente das categorias de base do Corinthians, Evanir Jesus de Moraes, o Wando, de 59 anos, resolveu se defender das acusações de que aliciava garotos do clube. Numa conversa de quase duas horas na redação do Estado, o ex-dirigente, acompanhado de seu advogado, Alexandre Mendes Pinto, garantiu que vai processar as pessoas que o acusaram: o diretor das categorias de base, Toni Craveiro, e Severino Vieira, pai do meia Willian, hoje na Ucrânia. Wando foi acusado de levar garotos da base para o seu sítio, em Indaiatuba, e de aliciar os garotos. "Todos responderão por danos morais. Nunca levei nenhum jogador para minha chácara. Lá, sempre reúno minha família, fazemos churrasco e comemoramos os aniversários de minha mãe", se defendeu. "Só isso. Nunca fiz isso em mais de 30 anos de carreira." De acordo com o ex-dirigente, Severino Vieira, que o acusou em entrevista ao JT de terça-feira, é o responsável por difamar seu nome, não Toni Craveiro, quem o apontou ao Estado do mesmo dia como pivô dos casos de pedofilia no Corinthians. "O Toni falou alguma coisa porque o Severino é quem disse pra ele", alegou Wando. "Eu sempre lutei pelo filho dele, dizia que tinha de ir para a seleção, que ganhava os títulos sozinho. Penso que achou que eu usava de segundas intenções", lamentou. "O fato de sair do Corinthians não me deixou magoado, pois alegaram que eu era muito ligado ao Nesi Curi, algo político, normal. Agora, fazer o que estão fazendo..." Com isso, acabou colocando mais pimenta no assunto. "Sempre houve estas notícias (de pedofilia) no Corinthians, mas achei que não tinha de fazer nada porque nunca teve seqüência", afirmou. "Mas, agora envolveu meu nome e, se eu ficar quieto, vou consentir com tudo." Acuado, ontem Severino procurou Wando. "Não vou falar com ele", devolveu o ex-dirigente corintiano. Na segunda-feira, Severino pretende reunir-se com os advogados de Wando para propor acordo. Ele se dispôs a desmentir as notícias na mídia. Para Wando, não basta. "Com esse menino eu não faço acordo", jurou. "Tinha duas propostas de trabalho e cancelaram. O tempo que eu ficar parado vão ter de me ressarcir, pois não sou rico, vim da roça e preciso trabalhar para viver." Enquanto se defendia, Wando recebeu várias ligações. Muitos de seus amigos estavam indignados e prometiam o ajudá-lo até o fim. "Tá vendo, todos estão revoltados, eu sou o mais equilibrado", dizia, mostrando documentos que garantiam não haver queixas contra seu nome. Mas bastava lembrar de Severino... "Ele sempre quis trabalhar no Corinthians", disse. "Mas havia regras na base e jamais deixei pais de jogadores verem treino ou entrar no campo nos jogos. Só pode ser por isso que ele quer me prejudicar." O presidente Andrés Sanchez proibiu, ontem, seus dirigentes da base de falarem sobre o assunto.