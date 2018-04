Acusado, indiano bronze olímpico dá negativo em exame

A Agência Antidoping da Índia realizou os testes fora do período de competição em Vijender por causa de um pedido da polícia do estado de Punjab, no norte do país. O nome do boxeador apareceu ligado a um lote de heroína no valor de mais de US$ 25 milhões (aproximadamente R$ 49,6 milhões) que foi confiscado de uma rede criminosa internacional.

Medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, Vijender se recusou a realizar exames pedidos pela polícia por não existir um inquérito aberto contra ele, mas depois concordou em realizar os testes da agência antidoping do seu país.

Atletas são normalmente testados para drogas recreativas apenas durante eventos, enquanto fora do período de competições os testes são realizados apenas para detectar o uso de substâncias que melhoram o desempenho esportivo.